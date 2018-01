Arresto Sannella, il Foggia Calcio ribadisce: "Società estranea ai fatti contestati"

Dopo l'arresto di Fedele Sannella, arrivano le prime dichiarazioni del Foggia Calcio, attraverso i propri canali ufficiali: "Il Foggia Calcio facendo seguito agli eventi che l’hanno coinvolto in data odierna con l’arresto del signor Fedele Sannella, nel ribadire la propria completa estraneità ai fatti di cui in contestazione e confermando la propria assoluta fiducia nell’operato della magistratura, ribadisce l’insussistenza di qualunque rapporto tra le vicende personali del signor Massimo Curci e quelle del Foggia Calcio avendo affidato prontamente ai propri legali il compito di fornire tutti i necessari chiarimenti a difesa della onorabilità del signor Sannella e di tutti i componenti della società. La proprietà ribadisce altresì il proprio impegno, senza remore, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati".