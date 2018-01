Foggia calcio, Podesta conferma la partecipazione nella Fholding: “Lieto di lavorare con Follieri e il suo team”

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, in merito a un articolo apparso sul NY Post in cui si smentiva la partecipazione di Ron Burkle nella Fholding, la società della famiglia Follieri registra una importante conferma, quella relativa al coinvolgimento dell’americano Anthony Podesta. In una nota a firma dello stesso avvocato e lobbysta americano, tra i più accesi sostenitori di Hillary Clinton durante le ultime elezioni presidenziali negli Usa (attualmente, però, indagato nello scandalo ‘Russiagate’, ndr), si annuncia la nomina di quest’ultimo a presidente del consiglio di amministrazione della Fholding. Raffaello Follieri invece sarà l’Amministratore Delegato.

73 anni, Podesta insieme al suo eponimo gruppo resta uno degli avvocati più influenti degli Stati Uniti: “Follieri è un vero idealista che porta un'unica leadership multiculturale grazie alla quale che noi prevediamo di sbloccare ii potenziale dei nostri partner strategici nel Medio Oriente, in Europa e Asia, che darà valore ai nostri azionisti. Apprezzo profondamente la visione di Raffaello – prosegue Podesta – e non vedo l’ora di lavorare con lui e con il team”.

Esprime soddisfazione anche Follieri, secondo il quale la figura di Podesta sarà fondamentale per “la vasta conoscenza dei mercati emergenti. La recente nomina nella Fholding preannuncia un periodo emozionante e innovativo per le imprese costituite fino a oggi”.

Nella nota viene inoltre precisato che della Fholding fanno parte anche investitori statunitensi e del Medio oriente. “Podesta crede nel potenziale dell’investimento, e in particolare nel branding, nel marketing e nei diversi benefici che si otterranno grazie allo sviluppo dei talenti nostrani in vendita sul mercato internazionale”.