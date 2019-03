Foggia nel mondo grazie ad Angelo Mirno: 160 paesi hanno trasmesso il successo internazionale dell'atleta di Kick Boxing

Erano 160 i paesi al mondo che sabato 23 marzo hanno trasmesso la diretta televisiva del match internazionale del circuito Enfusion di kick boxing che sul ring dell'Atlantico di Roma ha visto l'atleta nato a Foggia ma residente a Milano, Angelo Mirno, vincere contro il fortissimo Giuseppe De Domenico di Riccione.

Una vittoria ai punti (all'unanimità), che l'atleta foggiano ha commentato così: "Voglio ringraziare il team leone Petrosyan (Armen Petrosyan Giorgio Petrosyan) per avermi preparato dal punto di vista tecnico e tattico. Grazie anche ad Ermes Di Francesca. Senza di loro non sarebbe stata la stessa cosa, non a caso sono i migliori. Ringrazio la mia famiglia, la mia ragazza che mi sopporta e mi sta vicino nei momenti difficili e il grande 'Peciolon' (Angelo Pece) che mi sta sempre vicino nei momenti che contano. Un grande ringraziamento va anche agli organizzatori di questa grande serata, Andrea Ferioli e Alessio Smeriglio"