Amantino Mancini vola verso il Calcio Foggia 1920: sarà lui l'allenatore dei rossoneri, manca solo la firma

Manca ancora la firma, quel segno che suggella il patto. Ma la scelta del nuovo allenatore del Calcio Foggia 1920 è stata fatta.

La panchina rossonera sarà affidata al 39enne brasiliano Amantino Mancini, che nei prossimi giorni raggiungerà il capoluogo dauno per firmare il contratto con la società calcistica. I ben informati sostengono che Mancini potrebbe essere a Foggia già domani, così da poter partire con la squadra per il ritiro in programma a Campitello Matese.

Già nei giorni scorsi, sui social, il brasiliano aveva mostrato interesse per la piazza rossonera, definendo l'impegno con il Calcio Foggia 1920 "un sogno, una piazza calda che vive di calcio". Intanto, nella giornata di ieri, è stata completata l’iscrizione della squadra nel campionato di Serie D. A settembre l'inizio del campionato.