Le alunne del liceo ‘Volta’ prime ai campionati studenteschi di atletica leggera

Gli alunni del liceo scientifico ‘Alessandro Volta’ di Foggia anche in campo sportivo ottengono risultati di eccellenza. La squadra delle ‘Allieve’ di atletica leggera è risultata prima nella fase provinciale dei campionati studenteschi. Alle gare, svoltesi lo scorso 11 aprile al campo scuola Mondelli, hanno partecipato 20 istituti superiori di Capitanata.

Le atlete del liceo foggiano parteciperanno, dunque, alla fase regionale che si svolgerà il prossimo 26 aprile presso il campo sportivo Bellavista di Bari. A guidare le studentesse, il docente di Scienze Motorie Vincenzo Spagnuolo, in collaborazione con l’intero dipartimento.

Numerose le specialità nelle quali le studentesse hanno fatto registrare il miglior piazzamento: 100 metri, 100 metri ostacoli, 400 metri, 1000 metri, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, lancio del disco e staffetta 4x100. Fanno parte della squadra: Viviana Calamita, Ilaria Calabrese, Federica Popio, Viktoria Gentile, Serena Cianfrone, Chiara Soccio, Sara Salemme, Gaia Dembech, Benedetta Venturino.

“Il popolare proverbio ‘mens sana, in corpore sano’ è una realtà di fatto nel nostro liceo – ha affermato il dirigente scolastico, Gabriella Grilli – che, oltre ad ottenere risultati entusiasmanti in quanto a qualità dell’insegnamento, si distingue anche sul versante sportivo. Ringrazio tutti gli insegnanti del dipartimento di Scienze Motorie, oltre che gli alunni, per questo ennesimo obiettivo raggiunto”.