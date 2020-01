Corda fa autocritica: "Partita inguardabile, chiedo scusa ai tifosi"

Il pari di Agropoli è sicuramente un risultato deludente, oltre che per l'occasione sprecata di riagganciare la vetta e di guadagnare su tutte le altre contendenti - Cerignola a parte - anche per la prestazione negativa del Foggia. La squadra non è mai stata capace di impensierire l'Agropoli, che è riuscito a portare a casa il primo punto dopo sei sconfitte consecutive.

Un risultato inaccettabile per il tecnico rossonero Ninni Corda: "Partita inguardabile", scrive su Facebook senza troppi giri di parole. "Chiedo scusa soprattutto ai tifosi che hanno fatto quasi tre ore di macchina o pullman per venire a tifarci e non abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare soprattutto dal punto di vista della voglia e del sacrificio.

In più ci siamo fatti trascinare dal tamburello del non gioco e ci assumiamo le nostre responsabilità. Detto questo - conclude il tecnico - non si molla di un centimetro e giuro che sarà spesa ogni goccia di sudore sino all'ultimo giorno della stagione".