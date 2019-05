Vacanze sul Gargano: tutti i campeggi attrezzati

I campeggi sono un'ottima soluzione per vacanze low cost fra amici, oppure, con tutta la famiglia. Andare in campeggio è un'esperienza divertente, affascinante e, soprattutto, alternativa rispetto al più tradizionale soggiorno in hotel, resort o bed&breakfast.

I campeggiatori alloggiano all'interno di tende, camper, van oppure bungalow situati a loro volta in aree attrezzate con docce, servizi igienici e punti di ristoro. Andare in campeggio non è solo un'esperienza per i più giovani; infatti, sono tante le famiglie che decidono di partire per divertirsi e stare a contatto diretto con la natura.

Per quanto riguarda la località del Gargano, vogliamo segnalarvi tutti i camping attrezzati dove trascorrere delle vacanze tra mare, divertimento e relax.

Camping Villaggio Adriatico in Lungomare Enrico Mattei, 110 Vieste (FG)

Villaggio Turistico Calenella in Strada Statale 89, tra San Menaio e Peschici (FG)

Campeggio La Perla del Gargano a Foce Varano (FG)

Camping Villaggio Internazionale in Via Valazzo, 3 San Menaio (FG)

Camping Villaggio Turistico Punta Lunga in Località Defensola

Villaggio Camping Rancho in Strada Provinciale 41, Capoiale (FG)

Uria Camping & Village in Isola Varano, Foce Varano (FG)

Villaggio Turistico Camping Parco degli Ulivi in Strada Statale 89 Garganica, Km 83, Peschici (FG)

Camping Villaggio Baia San Nicola in Località San Nicola, Peschici (FG)

Baia Calenella in Strada Statale 89, Calenella (FG)

Campeggio Villaggio Baia dei Lombardi Vieste in Strada Provinciale 52, km7, Vieste (FG)

Camping Village Molinella in Viale Italia, 72 Molinella (FG)

Camping Village Terrazza sul Mare in SP52 Litoranea Vieste-Peschici, km 5, Vieste (FG)

Naturist Club Parco del Gargano in Vico del Gargano