Incredibile voragine in via Luigi Pinto, cede l'asfalto appena fatto. "Escono grotte, non buche"

L'asfalto appena fatto cede e si apre un'incredibile voragine. Le foto inviate da una lettrice arrivano da via Luigi Pinto a Foggia. "Questa è la situazione - scrive - pensate a rifare via Trinitapoli, che per tutti i dipendenti Sofim e Alenia è un incubo. Si cammina contromano, che aspettano che ci scappi il morto? Ci siamo stancati di cambiare gomme e rettificare cerchi ogni volta che piove ed escono 'grotte', non buche".