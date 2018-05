Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Arriva la bella stagione, si alzano le temperature ma per chi ha voluto passare la domenica a Lido del Sole, sul Gargano, la sorpresa è stata amara: l'unica spiaggia libera presente sul litorale viene lasciata al proprio destino. I rifiuti che arrivano dal mare - scampoli di reti, plastica e altro ancora - restano lì, a pochi metri dai lidi organizzati: una bruttissima cartolina per i turisti e i bagnanti della domenica, non solo. IL VIDEO