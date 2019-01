VIDEO | Stabile pericolante a rischio crollo, dopo le segnalazioni qualcosa si muove: "Abbattimento parziale"

Dopo le numerose segnalazioni, inoltrate agli organi competenti e alla redazione di FoggiaToday, in riferimento allo stabile pericolante e a rischio crollo situato in via San Severo, a Foggia, qualcosa si muove.

Da questa mattina, infatti, sono in corso lavori di abbattimento (pare parziale) dello stabile in questione, situato all'angolo con viale Candelaro. In queste ore, gli operai stanno abbattendo la sommità del palazzotto, ovvero la parte che mostrava le crepe più evidenti, vere e proprie fenditure nella facciata. In quelle condizioni (documentate con foto e video da residenti e avventori della zona) lo stabile rappresentava un serio pericolo per tutti, pedoni e automobilisti | IL VIDEO