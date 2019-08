Non si abbassano i dissuasori, ambulanza bloccata all'ingresso di via Lanza: "Che vergogna!"

Un uomo cade e batte la testa a terra, in via Lanza. Resta ferito e perde sangue. I passanti cercano di soccorrerlo e chiamano il 118. L'ambulanza però resta bloccata all'ingresso dell'isola pedonale, dove i dissuasori mobili per il traffico non si azionano per permettere il passaggio nell'area.

E' accaduto ieri pomeriggio, a Foggia, intorno alle 19.30. "I soccorritori sono stati costretti a raggiungere il malcapitato a piedi. Vergogna, la sicurezza viene prima di tutto", riferiscono alcuni testimoni. Purtroppo non è la prima volta che il dispositivo dei dissuasori mobili per le emergenze 'fa cilecca'. Era già successo in passato, sempre in via Lanza. Superato il momento di panico, gli operatori hanno medicato l'uomo e lo hanno trasportato in pronto soccorso per le cure del caso | VIDEO