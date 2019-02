Via Zuppetta si trasforma in un mercatino delle pulci e nessuno fa niente

Da un pò di tempo in via Zuppetta angolo via Scrocco il degrado sta diventando normalità. Prima era un abusivo, poi due, ma da un pò un intero marciapiede è diventato un vero e proprio mercatino delle pulci sotto gli occhi di tutti ma specialmente delle istituzioni o di chi dovrebbe vigilare. Perché a soli 200 km a nord di Foggia questo schifo sarebbe durato pochi minuti e in questa città dura anni? Povera Foggia. Io ti amo lo stesso.