Passano i giorni, ma via Silvio Pellico resta al buio: "Tutto ciò è inammissibile, fate qualcosa"

Salve FoggiaToday, come già segnalato più volte, da più di 15 giorni in Via Silvio Pellico civici 47-51 nella corsia di destra, partendo dalla rotonda dell’aereo, non c’è illuminazione.

Già quando c’era la luce, la palina n.52 (sempre sullo stesso lato), presentava una lampada bruciata.

È inammissibile essere completamente al buio pur pagando i servizi. Si tratta, inoltre, di una zona con altissima presenza di anziani e il buio "attira" ladri di autovetture e macchine che scorrono ad elevatissima velocità.

Non è stato risolto neppure il problema delle strisce pedonali, davanti al civico 47, pur in presenza di cartello di attraversamento. Inoltre, all'altezza di via Labriola, giace da mesi una buca transennata, che attende di essere riparata. Fate qualcosa per favore!!