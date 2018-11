Via Montegrappa al buio

Volevo segnalare che dopo aver letto la segnalazione di disservizio in Via Ciampitti, oggi anche in Via Montegrappa e la zona limitrofa che non gode di buona fama, è completamente al buio dai pochi lampioni rimasti accesi. Ma il sindaco invece di pensare a nuove rotatorie immediatamente contestate, perché non assicura almeno i servizi essenziali come illuminazione pubblica e strade asfaltate correttamente

Provate a prendere un bus urbano (ah dimenticavo se riuscite a prenderlo perché anche qui ce da dire moltissimo se passa), vi renderete conto che è impossibile starci su, viste le buche e i sobbalzi. Quando arrivate a destinazione, se arrivate, scenderete frastornati dai rumori assordanti all'interno dello stesso autobus