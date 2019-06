Dai rubinetti non esce nulla: "Due anni senz'acqua, non ne possiamo più"

Salve FoggiaToday, scrivo in merito ad una problematica che ormai è diventata insostenibile per noi inquilini di via Amicangelo Ricci.

È da almeno due anni che noi ai piani superiori siamo sprovvisti di acqua. Per ovviare al problema abbiamo provveduto a installare installato delle riserve personali che si riempiono solo in tarda notte e che hanno una capienza limitata. Con il caldo di questi giorni le riserve durano poco e la situazione tende a peggiorare.

Nella giornata di venerdì, dopo una serie infinita di segnalazioni all'Acquedotto Pugliese, dei tecnici sono venuti a effettuare un controllo, constatando una consistente perdita che impediva all'acqua di giungere ai piani superiori dello stabile.

In seguito all'intervento l'acqua è tornata a uscire dai rubinetti fino alla scorsa notte. Già da ieri mattina il problema si è ripresentato. Abbiamo contattato nuovamente l’acquedotto, ma nessuno si è ancora presentato. Non si possono lasciare famiglie senza acqua, per di più in questi giorni di caldo torrido.

