Salve FoggiaToday, mi rivolgo a voi per denunciare questo grave episodio. Ieri mattina sono stata vittima di questo atto vandalico. Ho parcheggiato la macchina in piazza De Gasperi per andare a lavorare è al mio ritorno l'ho ritrovata così. È uno schifo. Oggi mi recherò in Questura per sporgere denuncia.