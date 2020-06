Un giro al mare e al ritorno l'amara sorpresa: il vetro dell'auto rotto per puro divertimento

Salve FoggiaToday, ieri domenica 7 giugno hanno rotto un vetro della mia auto. Precisamente a Baia dei Campi. Al ritorno dal nostro giro in canoa, intorno alle 113 abbiamo trovato la sorpresa. Non hanno rubato nulla. Lo hanno fatto per dispetto o per puro divertimento. Tenete al sicuro le vostre auto perchè purtroppo sul Gargano accadono anche queste cose.