Il venditore del Parco San Felice è sempre lì

Salve FoggiaToday, ho seguito la vicenda del chiosco di Parco San Felice prima e del gazebo dopo, entrambi rimossi dopo l'intervento di polizia e polizia locale. Ora però mi chiedo, come mai la sera il venditore è sempre lì al centro del parco? E' stato per caso autorizzato? In caso contrario, le forze dell'ordine perché non intervengono? E chi paga l'elettricità?