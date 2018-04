Si avvicinano, inventano scuse e ti chiedono otto euro

Salve FoggiaToday, volevo segnalare due episodi che mi sono capitati giovedì scorso e questa mattina. Nel primo caso si è presentato un ragazzo nella mia officina che sosteneva di aver subito il furto del portafoglio e siccome aveva urgenza di prendere il treno per Bari, con la promessa di restituirli quanto prima, mi ha chiesto otto euro. Oggi mi è successo un episodio analgo con un'altra persona ma in questo caso con una motivazione diversa: aveva bisogno sempre di otto euro per poter ritirare un pacco, diceva di avere i soldi contanti e che non sapeva che al suo ritiro avrebbe dovuto sborsare questa cifra. Ci tenevo a segnalare l'accaduto.