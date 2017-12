Salve FoggiaToday, ieri mattina intorno alle 12, in via Angelo Follieri (alle spalle di via Silvio Pellico) mia madre ha subito una truffa da una persona che spacciandosi per un assicuratore, le ha riferito che a uno dei suoi figli stava scadendo l’assicurazione e per questo avrebbe corso il rischio di pagare una multa di mille euro. Mia madre, ingenua e di 80 anni, gli ha consegnato 200 euro. L’uomo, intorno alla cinquantina, si aggirerebbe a bordo di una Micra grigio scuro.