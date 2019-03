Ancora scuole nel mirino: con un mattone, tentano la 'spaccata' in via Baffi

Ancora scuole nel mirino. Questa è la situazione attuale all'istituto comprensivo Foscolo - Gabelli, plesso di via Baffi / via Nedo Nadi.

La scorsa notte ignoti hanno tentato un furto alla struttura, cercando di infrangere la vetrata con un mattone. "Fortunatamente ci siamo noi come custodi - scrivono in redazione - e appena abbiamo sentito dei rumori strani, ci siamo accorti che c'erano malintenzionati pronti a rubare. Appena usciti per vedere da dove provenivano i rumori, abbiamo scorto due persone incappucciate che fuggivano".