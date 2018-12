Strada da terzo mondo, incidenti mortali e danni rilevanti alle aziende: "Aiutateci, siamo disperati!"

Salve FoggiaToday, ecco alcune foto che mostrano una situazione di degrado che caratterizza la strada ubicata nel Comune di Foggia in prossimità della quale la mia famiglia conduce un’azienda agricola

Si tratta della strada comunale 24 che va dall’incrocio della Sp 23 a quello della Sp 26 che a causa della mancata manutenzione sia ordinaria che straordinaria, da oltre trant'anni, si presenta costellata di avvallamenti improvvisi e di frequenti buche molto profonde che hanno provocato incidenti anche mortali.

Se a ciò aggiungiamo la sporcizia documentabile dagli escrementi umani provenienti dal campo Nomadi situato ai bordi di tale tratta, il quadro diventa da terzo mondo.

Eppure sui lati della strada ci sono aziende agricole che stanno subendo danni rilevanti sia ai propri mezzi che in termini di mancato guadagno, perché gli autotrasportatori spesso rifiutano di venire a ritirare e consegnare i prodotti per evitare danni ai camion.

Nonostante le numerose sollecitazioni protocollate ed inviate alla cortese attenzione del sindaco non c’è mai pervenuto alcunché di riscontro. Anche le richieste di risarcimento dei danni subiti agli automezzi non sono mai state prese in considerazione. D’altronde essendo l’unica strada di accesso alle nostre aziende siamo costretti a percorrerla quotidianamente diverse volte. Siamo disperati!