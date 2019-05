La strada è chiusa per 'lavori in corso', ma gli operai non si vedono. Residenti sul piede di guerra

La strada è chiusa per 'lavori in corso', gli operai non si vedono e i residenti sono sul piede di guerra. E' il caso di viale Manfredi, a Foggia: "qui sia ieri e oggi nessuno è venuto a lavorare", scrive un residente a FoggiaToday. "Questi lavori, dovevano essere terminati da un sacco di tempo, ma come si vede dalla foto tutto è fermo".

"I residenti (e altre persone che frequentano la zona) si lamentano poichè dallo scorso 2 maggio la strada è interdetta e non si può né circolare con le auto, nè attraversarla a piedi. Per di più, ci sono automobilisti che procedono in controsenso nella corsia opposta, facendo danni sia ai veicoli parcheggiati e sia ai veicoli che transitano nel senso giusto. Abbiamo sollevato il problema facendo segnalazione anche presso la Polizia Municipale, ma senza risultati.Ti prego di prendere in considerazione questo problema sperando che si risolva il più presto possibile".