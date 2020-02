C'era una volta "Il viaggiatore": la statua di Scarinzi è ora spezzata in due

C'era una volta una statua, tra i simboli della città. "Ritorno a casa", il suo nome, ma ai più era nota come "Il viaggiatore". Fu il dono del Rotary Club Foggia, realizzato dal maestro Leonardo Scarinzi.

In sei anni il viaggiatore è stato oggetto di un numero considerevole di danneggiamenti. Graffi, scalfitture, squarci, ammaccature. Danni notevoli da richiedere, in un'occasione, un intervento di restauro. Fino a oggi, quando la statua è apparsa troncata di netto in due. Un'immagine che spezza il cuore.