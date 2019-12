Incidente stradale sulla Statale 89, scontro tra due auto in direzione Foggia: due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, lungo la Strada Statale 89, in agro di Manfredonia, all'altezza dello svincolo per San Giovanni Rotondo (direzione Foggia).

Per cause non ancora accertate, due auto sono entrate in collisione, provocando due feriti. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona, e i carabinieri per i rilievi del caso.