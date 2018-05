Ieri mattina, intorno alle 13 circa, è stato smarrito/rubato uno Smartphone Huawei Y600, vecchio di oltre tre anni, in zona Via Saverio Pollice, Piazza Aldo Moro, zona Conad. Chi se ne è appropriato ed ha spento il cellulare per non essere rintracciato, ascolti la voce della sua coscienza, se ne ha una, e restituisca il maltolto alla legittima proprietaria, facilmente rintracciabile. Le Forze dell'Ordine sono già state allertate.