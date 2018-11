Nostro padre è disperato, ha perso due fedi in oro giallo e bianco: aiutateci a ritrovarle!

Ciao FoggiaToday, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi scriviamo per conto di nostro padre, che è disperato per aver smarrito le fedi, una in oro giallo e l'altra in oro bianco. Purtroppo ha dei problemi e non ricorda dove possa averle perse.

Le ha smarrite ieri tra la zona cimitero (Tre archi) e il centro 'Stazione'. All’interno della fede è impresso il nome di ‘Rosaria 4/2/82’ e nell’altra, dell’anniversario, la data 4/2/2007.

Saremmo lieti di ricevere il vostro prezioso contributo. Sarà offerta ricompensa. Grazie del prezioso supporto. Vi chiediamo di segnalarcelo anche sotto questo annuncio. Grazie mille a chiunque volesse condividere il messaggio