Mio figlio ha smarrito un borsello, ma nessuno ha visto niente: restituiteci almeno chiavi e documenti

Ciao FoggiaToday, ho letto la segnalazione di un vostro lettore sul ritrovamento di un portafoglio. Per mio figlio purtroppo è andata diversamente.



La mattina del 6 novembre, poco prima delle 12, ha smarrito un borsello con dentro documenti, soldi e mazzi di chiavi. Se n'è accorto soltanto quando stava camminando poco dopo esser uscuto dal Comune di Foggia, dove si era recato per delle commissioni.



È tornato indietro con la speranza di recuperarlo ma senza successo. Nessuno aveva visto nulla.



A chi ha trovato il borsello e non lo ha restituito, che abbia almeno il buon senso, l'umiltà e cuore di restituire chiavi e documenti. Corso Garibaldi. Abbiamo denunciato l'accaduto ai carabinieri.