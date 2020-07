Semafori spenti in pieno centro, pedoni che attraversano e auto che suonano il clacson per passare

Buonasera, scrivo per una segnalazione che può sembrare di poco conto ma visto il forte afflusso pedonale e non, in una zona di attraversamento come quella di Piazza Giordano, angolo via Diomede, assume non poca rilevanza.

Infatti i semafori all’avanguardia dei quali la nostra città era stata dotata, risultano spenti da diversi giorni, creando non pochi problemi al traffico cittadino, nonché al caos creato dal rumore di clacson di auto che vogliono avere la precedenza sui pedoni.

A quando il ripristino di questo strumento utile a tutta la comunità?