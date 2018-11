Suona la campanella, non cambia la musica. Ancora parcheggi 'selvaggi' davanti alla 'Leopardi': "Troppi pericoli"

Buongiorno FoggiaToday,

già in passato lamentavo, purtroppo, come molti genitori all'uscita di scuola parcheggiassero sempre davanti i cancelli della scuola "Leopardi", a Foggia, rendendo difficoltoso e pericoloso (molto) l'ingresso/uscita da scuola dei nostri figli, che dovevano districarsi fra mille peripezie prima di raggiungere la propria autovettura. Contattato anche il sindaco via Instagram (ormai è di moda) e inviata pec al Comune di Foggia, purtroppo ad oggi non ho ricevuto la benchè minima attenzione. Forse perchè siamo considerati cittadini di periferia? Forse perchè la nostra è una scuola di serie B? Spero sinceramente che non si verificihino mai problemi. Da buon cittadino, la mia segnalazione l'ho fatta, ma di risposte non ne ho avute. Mi chiedo davvero se valga la pena segnalare ogni volta problematiche di questo tipo. Forse, come ho già detto, anche al sindaco, nell'era moderna, per avere un riscontro occorre affidarsi a programmi televisivi (e non è detto che non lo faccia).

Firmato: un cittadino deluso