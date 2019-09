Basta, fermate Samara! Mia sorella terrorizzata, non si può vivere con l'angoscia di trovarsela davanti

Buonasera, vorrei condividere con voi un episodio avvenuto ieri sera in via Giulio De Petra. Intorno alle 20 mia sorella chiama spaventata mia madre, oltretutto urlando, per dirle che ha visto Samara.

Allora io non so chi sia questa gente che tormenta i nostri quartieri, ma so che non ha un bel niente da fare.

Le forze dell'ordine o chi ha potere su Foggia deve prendere provvedimenti perchè non si può camminare con l'angoscia o con il terrore di trovarsi questa persona con un coltello in mano che viene verso di te urlando.

Allora io faccio un appello a tutti i miei amici,e chiedo di condividere questo mio post per farlo arrivare ovunque. Bisogna fermare questa gente matta. Noemi