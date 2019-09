Ragazzi terrorizzati da 'Samara', "fermate questi deficienti e mettete fine a questo gioco"

Salve FoggiaToday, volevo segnalarvi un ennesimo episodio che è successo questa notte nel piazzale antistante la chiesa Sacro Cuore.

Di ritorno a casa mia figlia ha assistito al corri corri di ragazzine che scappavano dal famigerato Samara che non avendo niente da fare si "diverte" a sbucare dai luoghi oscuri a rischio di danneggiare chi magari è affetto da patologie o si spaventa.

Ho dovuto accompagnare il suo ragazzo a casa con l'auto perché spaventati. Mi chiedo ma è possibile che non ci siano pattuglie in giro per fermare questi deficienti e porre fine a questo gioco, chiamiamolo così, perché non conosci le loro vere intenzioni?