Danneggiamento choc in città: qualcuno ha distrutto i cordoli di protezione della nuova pista ciclabile

Qualcuno ha pensato bene di fare da solo i lavori di adeguamento alla costruenda pista ciclabile tra le due rotonde via Castelluccio e via Camporeale (nei pressi dei lavori di allungamento della pista dell’aeroporto) distruggendo i cordoli di protezione.

Preso dalla rabbia, chissà per quale motivo (che però possiamo immaginare), li ha distrutti senza disfarsi del corpo del reato. Evidentemente sarebbe stato troppo oneroso smaltire i resti della sua auto-demolizione, per cui in modo strafottente, e incurante della sua azione (grave), avrà pensato bene di accantonarli di lato.

Qualcuno dovrebbe informarlo che quello che ha combinato va anche contro se stesso atteso che i soldi che occorreranno per rimettere a posto la pista, sono anche i suoi.