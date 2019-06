Rondine impigliata a testa in giù dalla tettoia di un balcone: 'liberata' e salvata dai vigili del fuoco

Una notizia a lieto fine: ieri sera, i vigili del fuoco di Foggia sono intervenuti in via Gramsci, a Foggia, per salvare una rondine rimasta impigliata e bloccata ad una zampina da uno stelo del suo stesso nido, sospesa a testa in giù. Il volatile aveva creato un nido sul tetto di un balcone al 4° e ultimo piano di una palazzina. Fortunatamente la rondine era ancora viva e faceva capire che aveva bisogno di aiuto. Grandi i vigili del fuoco!