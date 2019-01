Crepe e scricchiolii in via Rodi, arrivano i vigili del fuoco: 12 famiglie hanno passato la notte in strada

Crepe e scricchiolii in una palazzina in via Rodi, alla periferia di Foggia. Notte da incubo per 12 famiglie che hanno passato la notte in strada. Tra loro anche alcuni bambini. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo e hanno messo a verbale quanto dichiarato dai residenti circa crepe, scricchiolii e caduta intonaci.