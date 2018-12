SOS dal cimitero di Foggia, un palo sorregge il tetto della cappella: "Così rischia di crollare"

Ieri mattina, visitando il cimitero di Foggia, mi imbatto in una cappella aperta e noto ciò che é ben visibile in foto: il tetto della cappella in questione rischia di crollare e l'unico provvedimento preso é stato l'inserimento di un palo come sostegno.

Un signore anziano lì presente, intento a cambiare il verde del proprio caro, notandomi spiegava che é da 7 anni che il tetto rischia di cadergli in testa, e che proprio da 7 anni tenta invano di richiamare l'attenzione di qualcuno presso il Comune. É possibile che per risolvere una situazione occorre prima che qualcun altro si faccia male? Qui si rischia la vita.