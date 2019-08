"Grazie per le vostre cure, mia madre è rinata con voi!"

Salve FoggiaToday!

Mi chiamo Maria e mia madre è ricoverata da tanti anni in una casa di cura, a Rodi Garganico, che si chiama 'Alba Chiara - Casa per la vita'. Io e mio marito vogliamo ringraziarli per tutto il lavoro che svolgono, per la pazienza che hanno con gli ospiti e per come si prendono cura dei malati.

Hanno davvero a cuore il loro lavoro! Faccio un ringraziamento particolare a Libera che si prende cura di mia madre, e poi a tutte le operatrici e alla direttrice della struttura: vi ringrazio di cuore, mia madre è rinata con voi!: