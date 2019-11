Mobili e materassi tra i rifiuti in via Menichella: "Situazione invariata da 15 giorni, siamo stanchi"

Salve FoggiaToday, questa è la situazione che persiste da 15 giorni in via Menichella, a pochi metri dall'Istituto Giulia Catalano: centinaia di bambini sono costretti a fare slalom per non cadere.

Siamo stanchi di fare segnalazioni all'Amiu. Possibile che 15 giorni non bastino affinché vengano presi provvedimenti? Mi vergogno.