Che degrado in via Manfredonia! Rifiuti a cielo aperto, i residenti sbottano: "Questa discarica è qui da oltre un mese"

Discarica a cielo aperto per noi residenti, in via Manfredonia, a Foggia. Non so di chi sia la colpa - del comune di Foggia, dell'Amiu, dei vigili - certo è che questa discarica è qui da oltre un mese: l'ultima volta che si è vista l'Amiu é stato quando ha transennato il tutto con del nastro. Tra i vari rifiuti ci sono sanitari rotti, elettrodomestici, porte, vetro, con tanto di topi. Volevo sapere dal caro sindaco: ma la tassa dei rifiuti la dobbiamo pagare ancora?