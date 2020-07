"Hanno tolto i cassonetti, ma rimane l'immondizia": il disagio dei residenti di via La Rocca, tra rifiuti, blatte e ratti

Salve FoggiaToday, ecco com'è la situazione in via La Rocca, angolo via Martire. È un anno che hanno tolto i cassonetti e il punto di conferimento più vicino dista circa 300-400 metri. Eppure, le persone continuano a gettare i rifiuti laddove c'erano i contenitori.

Tutto ciò ha creato dei disguidi soprattutto agli abitanti più anziani della zona. La presenza dei rifiuti in strada produce un cattivo odore che diventa persistente e insopportabile soprattutto con il caldo estivo.

Inoltre, la zona è invasa da ratti e blatte a causa rifiuti a cielo aperto. Gli abitanti hanno fatto diverse segnalazioni l'Amiu di rimettere i cassonetti ma senza nessun riscontro.