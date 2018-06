Passeggiando da Sciale degli Zingari a Sciale delle Rondinelle nel ridente golfo di Manfredonia, tra oasi WWF e Parco Nazionale, potete trovare ogni tipo di rifiuto. Peccato per i due esemplari di tartaruga marina in avanzato stato di decomposizione, forse vittime illustri della tanta plastica presente in mare e sulla spiaggia. Non pervenuti wwf e altre organizzazioni ambientalistiche, comune di Manfredonia e altri enti (provincia, parco Gargano, etc). Perdura