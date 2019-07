Disagi in via Matteotti, tra cassonetti stracolmi ed erbacce: “Che cosa dobbiamo fare per ottenere i servizi che ci spettano?”

Salve FoggiaToday, vorrei denunciare la vergognosa condizione in cui versava questa mattina alle 9.30 la centralissima via Matteotti a Foggia.

Bidoni della differenziata strapieni e non utilizzabili da giorni, strade non spazzate da almeno una settimana, residui di immondizia marcia nei pressi dei cassonetti, erbacce che proliferano ai piedi degli alberi, aiuole ricolme di spazzatura di ogni tipo portata lì dal vento e mai rimossa. E infine i cestini dell’indifferenziata strabordanti di rifiuti.



E tutto questo accade nel pieno centro, in una delle strade più trafficate della città, attraversata da migliaia di persone, in cui, di conseguenza, si producono più rifiuti. Tutto questo, malgrado le tasse che paghiamo sui rifiuti. Non possiamo solo prendercela con gli incivili. Anche gli enti preposti hanno delle responsabilità. Che cosa possiamo fare per ottenere i servizi che ci spettano?