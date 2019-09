Non pulite, i porci della 'Mezzaluna' meritano di vivere nella loro sporcizia!

Buongiorno FoggiaToday, si può chiedere ad Amiu di non passare a pulire alla mezza luna? Almeno i porci possono ritrovare il loro ambiente la sera successiva. Immaginate per lasciare questo ...quello che c'è stato quest notte. Grazie se condividete abbiamo bisogno che qualcuno ci ascolti. Non abbandonateci pure voi. Grazie