Accade alla Macchia Gialla, camion perde rifiuti ma non torna indietro

Buongiorno, vorrei segnalare un episodio accaduto questa mattina in via Santoro in Macchia Gialla.

Il camion della raccolta rifiuti, nello svuotare il cassonetto, ha lasciato cadere parte dei sacchetti a terra. Nonostante a mio parere abbia visto quanto accaduto, è tornato alla guida noncurante di ciò.

Ovviamente, da cittadina, mi domando :è giusto comportarsi così?