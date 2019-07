Erbacce, topi e insetti: che degrado in via Manfredonia (ex via delle Casermette): "Sindaco ci sei?"

Via manfredonia ex via delle casermette é uno schifo, siamo circondati da rifiuti, insetti, topi ed erbacce tipo Amazzonia e per il comune di Foggia e il sindaco risulta tutto ok.

Rifiuti da oltre una settimana, in questa zona cosa dobbiamo fare? vi ricordate solo per le votazioni e quando dobbiamo pagare i bollettini della tassa dei rifiuti, per non parlare delle erbacce che non permettono di camminare sui marciapiedi, costringendoti a farlo su strade senza luci e con auto e camion che sfrecciano al massimo.

Sindaco, vieni a vedere con i tuoi occhi se la tua Foggia è ok.