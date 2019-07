Giro di vite contro gli incivili, ma un commerciante sbotta: "Servizio con il contagocce, in periferia salute a rischio"

Buongiorno sono un cittadino che, leggendo l’articolo sulla tolleranza zero contro chi abbandona rifiuti per strada, si è fatto grasse risate! Preciso che ho un’attività commerciale in zona periferica che dovrebbe essere servita da ritiro del Rsu “porta a porta” e questo puntualmente non viene effettuato, e sono costretto mio malgrado a telefonare tutti i giorni all Amiu e alla Polizia municipale .

Oltre ad un problema estetico, si denuncia il rischio di zoonosi (malattie infettive trasmesse dagli animali) a causa del proliferare della popolazione murina e del dilagare del randagismo, con rischio per la salute pubblica. Viene evidenziato altresì il propagarsi di un odore nauseabondo proveniente dalla putrefazione dei rifiuti organici.

E allora mi chiedo: se il sindaco giustamente annuncia foto trappole e agenti in borghese perché non controlla anche se il servizio viene effettuato? Ricordo inoltre che la Tari nel nostro comune è una delle più alte d’Italia ed il sottoscritto paga, per un locale di 30 mq bar/caffetteria, 730 euro all’anno per un servizio svolto ad intermittenza.