Feste e bivacco nelle piazze foggiane, ma chi pulisce? I residenti: "Caos notturno, bottiglie rotte e rifiuti ovunque"

Sempre piu spesso i ragazzi foggiani festeggiano i compleanni nelle piazze, con l'ormai famoso "stappo".

Purtroppo, oltre a disturbare il sonno degli abitanti dei palazzi adiacenti queste piazze, lasciano sporco ovunque e sopratutto bottiglie rotte, riempendo di vetri pericolossissimi per tutti i bambini piccoli che usufruiscono delle rare zone verdi cittadine. I bidoni e cestini dell'immondizia non vengono svuotati e questo incentiva i ragazzi (anche se non li giustifica), a lasciare tutto in giro. Che il sindaco provveda visto che è stato riconfermato. Le foto allegate sono scattata in zona 'Pantanella'.