Rifiuti lasciati ad oltranza, sempre in via Santoro

Scrivo ancora per segnalare il disservizio della raccolta rifiuti a Foggia. Sempre in via Santoro.

Inviterei i cittadini a segnalare ciò che non va in città.

L'amministrazione deve sapere, dev'essere messa al corrente dele cose che non vanno come dovrebbero.

Le cose devono cambiare e tocca ad ognuno di noi far qualcosa, nel nostro piccolo! Riprendiamoci la nostra città! Non è giusto dire "tanto siamo a Foggia! " Non ci sto!