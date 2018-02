Strani episodi sul viale della Stazione: ecco cosa mi è successo

Salve FoggiaToday, ritengo doveroso segnalare due strani episodi avvenuti per due domeniche consecutive in viale XXIV Maggio. In entrambe le occasioni, dopo aver prelevato del denaro a uno sportello bancomat, sono stato avvicinato da due ragazzi diversi, uno robusto e uno magro, che con dei fogli tra le mani mi hanno chiesto un passaggio in ospedale. Erano molto agitati, non parlavano foggiano e sostenevano di avere urgenza.