Dopo l'incidente e i danni al ponte, dopo un anno riapre la strada che collega Foggia al Gargano

Il dirigente del Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Foggia, Romeo Delle Noci, ha firmato l’ordinanza con la quale sono stati revocati i provvedimenti di circolazione contenuti nell’ordinanza dirigenziale n° 378/2017, adottati sulla Statale 89 in entrambi i sensi di marcia del cavalcavia che collega la ex strada provincia 26 alla Statale 89 sito in corrispondenza del km.197+650.

La nuova ordinanza, dunque, sulla base della nota con cui il responsabile dell’Area Compartimentale di A.N.A.S. S.p.A. ha comunicato che in data 26 ottobre 2018 sono stati ultimati i lavori di ripristino delle travi del cavalcavia citato e che, in data 5 novembre 2018, sono state effettuate le prove di carico sul medesimo cavalcavia con esito soddisfacente , dispone il ripristino della viabilità, in entrambi i sensi di marcia, del cavalcavia che collega la ex S.P. 26 alla SS. 89, sito in corrispondenza del km. 197+650 della stessa Statale 89, direzione Manfredonia.